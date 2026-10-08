محافظ أذربيجان الغربية: تركيا وإيران تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية

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**محافظ أذربيجان الغربية الإيرانية رضا رحماني للأناضول:

- ثمة العديد من القواسم المشتركة بين تركيا وإيران من النواحي الثقافية والاجتماعية واللغوية والدينية والتاريخية

- الإمكانات التي يمتلكها البلدان يمكن أن تكمل بعضها بعضا

قال محافظ أذربيجان الغربية الإيرانية رضا رحماني، إن تركيا وإيران تجمعهما روابط ثقافية وتاريخية واجتماعية مشتركة، وإن العلاقات بينهما ينبغي أن تكون نموذجية واستثنائية.

وفي تصريحات للأناضول، أشار رحماني إلى وجود العديد من القواسم المشتركة بين تركيا وإيران من النواحي الثقافية والاجتماعية واللغوية والدينية والتاريخية.

وأفاد بأنه يزور إسطنبول من حين إلى آخر، ولا سيما مكتبة السليمانية، قائلا: "أرى هناك مؤلفات ودواوين مطبوعة بالفارسية والعديد من الأعمال الأخرى".

وأوضح أن ذلك يُظهر مدى التقارب بين البلدين، مؤكدا أن هذا التقارب يمكن أن يسهم في تطوير العلاقات الثنائية.

ولفت إلى تطور القطاع السياحي بين تركيا وإيران وازدياد حركة التنقل بين البلدين.

وأضاف: "خلال مواسم الزيارات الدينية خصوصا، يأتي عدد كبير من الأشخاص من دول مختلفة إلى تركيا وإيران، وهذه الحركة يمكن أن تسهم مباشرة في تطوير العلاقات الثقافية بأبعاد مختلفة".

وأكد أن الإمكانات التي يمتلكها البلدان يمكن أن تكمل بعضها بعضا.

وأكمل: "إيران تمتلك حرفا يدوية غنية ومتنوعة للغاية، بينما تركيا أكثر تقدما في مجال التغليف والتسويق، وبالتالي يمكننا الجمع بين إمكانات البلدين لإنشاء هيكل متكامل".