فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض

أفادت وكالة «فرانس برس» بسماع دوّي انفجارات قوية في الرياض، في وقت يصعّد فيه الحوثيون اليمنيون من هجماتهم على السعودية ويستهدفون مطاراتها.

وفي وقت سابق، أعلن الحوثيون اليمنيون شن هجوم جديد بصاروخ باليستي على المطار الملك خالد الدولي في الرياض، في أحدث استهداف تبنته الحركة المدعومة من إيران على السعودية.

ويأتي الهجوم الجديد غداة إعلان السلطات السعودية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد الثلاثاء والأربعاء، على وقع معارك طاحنة متواصلة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من المملكة، أدّت إلى نزوح أكثر من 200 ألف شخص، وفق الأمم المتحدة.

وتدور معارك عنيفة منذ أسابيع في مناطق عدّة في اليمن، وشهدت تصعيدا جديدا منذ الأحد، مع إعلان القوات الحكومية بدء هجوم مضاد على الحوثيين لاسترجاع مناطق سيطروا عليها مؤخرا.

وسيطر الحوثيون في سبتمبر على كامل الساحل الغربي لليمن، وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي والمهم للصادرات النفطية، ولا سيما الصادرات السعودية.

وأعلن الحوثيون الأربعاء، أنهم استهدفوا مطار الرياض بصاروخ باليستي ومسيّرات، بعدما أعلنت السعودية اعتراض صاروخ في شمال العاصمة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي إن الهجوم على مطار أبها أسفر عن مقتل مقيمَين مصري وجزائري، وإصابة 28 شخصا، بينهم مقيمان من الجنسيتين البنغلادشية والفلبينية.

وفي مطار الملك خالد، قُتل مقيم سوداني وأصيب ثمانية أشخاص، هم خمسة سعوديين ومقيمان مصريان ومقيم باكستاني. وتراوحت الإصابات بين طفيفة وبليغة، وفق المصدر نفسه.

وكانت هذه المرة الأولى التي تعلن فيها السلطات السعودية سقوط قتلى في هجوم على مطار، منذ مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بهجوم للحوثيين على مطار أبها في يونيو 2019.

وبعد ساعات، أعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن، في بيان على إكس تنفيذ هجوم تضمن «تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا» للحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية، شملت منصة إطلاق صواريخ بالستية استُخدمت في الهجوم على العاصمة.

وتوعد المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، بأن هجمات الحوثيين «لن تمر دون حساب».

ووفق موقع «فلايت رادار24» لتتبع الحركة الملاحية، يواجه مطار الملك خالد الدولي في الرياض إغلاقات متكررة مؤقتة لمجاله الجوي بشكل شبه يومي.

وأفاد الموقع الأربعاء، بأن الرحلات المتجهة إلى الرياض حلّقت «في منطقة انتظار بعيدا عن المطار» لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل، بسبب توقّف هبوط الطائرات في المطار، قبل أن تستأنف العمليات فيه.