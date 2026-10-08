 الكرملين: لم يتم الاتفاق على موعد لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: لم يتم الاتفاق على موعد لإجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 11:28 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 11:28 ص

أعلن الكرملين أن موسكو وواشنطن لم تتفقا بعد على موعد لإجراء محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن حالة اشتباه بالإصابة بالطاعون الرئوي، وذلك في أعقاب وفاة عالم في سيبيريا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة الأنباء الروسية الحكومية "تاس"، اليوم الخميس، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء محادثة هاتفية، وإنه لا يزال من غير الواضح متى ستجرى هذه المكالمة.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن مكالمة هاتفية قد جرى تحديد موعد لها، وإنها ستجرى قريبا جدا.

وبحسب الكرملين، تحدث الرئيسان هاتفيا خمس مرات منذ بداية العام الجاري، كان آخرها في 8 سبتمبر الماضي.

وقال الكرملين إن إجراء المكالمة يمكن ترتيبه سريعا إذا طرحت مثل هذه المبادرة.

 

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