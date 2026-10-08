 سافيتش يوجه ضربة قوية للاتحاد قبل كلاسيكو الدوري السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سافيتش يوجه ضربة قوية للاتحاد قبل كلاسيكو الدوري السعودي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 12:22 م | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 12:22 م

تلقى فريق الهلال السعودي دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد، بعدما تأكدت جاهزية النجم الصربي سيرجي سافيتش للمشاركة في كلاسيكو الجولة الثامنة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وكان سافيتش قد تعرض لإصابة عضلية بسيطة خلال مشاركته مع منتخب صربيا أمام هولندا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ما أثار الشكوك حول إمكانية لحاقه بالمواجهة المرتقبة.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، فإن لاعب الهلال أصبح جاهزًا بصورة كاملة لخوض مباراة الاتحاد، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي.

وأوضحت الصحيفة أن سافيتش عاد إلى التدريبات الجماعية مع الهلال عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده، ليصبح متاحًا أمام الجهاز الفني للمشاركة في قمة الجولة الثامنة.

وتكتسب مواجهة الهلال والاتحاد أهمية كبيرة في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، حيث يتصدر الهلال المسابقة برصيد 18 نقطة، بينما يأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة.


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