الإعصار إيساياس يقترب من ساحل الخليج الأمريكي ويحطم رقما قياسيا

اشتد الإعصار إيساياس ليصبح أول إعصار في موسم الأعاصير الأطلسية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، مع اندفاعه نحو ساحل الخليج الأمريكي، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وحذر خبراء الأرصاد من أن الإعصار يتجه إلى الوصول إلى اليابسة بين ساحل ولاية ميسيسيبي وشريط فلوريدا الشمالي الغربي في وقت متأخر من الجمعة أو في وقت مبكر من السبت، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث سيول مفاجئة.

ويقع مركز الإعصار على بعد نحو 460 ميلا (745 كيلومترا) جنوب-جنوب غربي نهر المسيسيبي، فيما بلغت سرعة الرياح القصوى المستمرة نحو 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة)، وفقا لنشرة أصدرها مركز الأعاصير في ميامي.

ويتشكل إيساياس بعد أكثر من أربعة أشهر من بداية موسم الأعاصير الأطلسية، ليعادل رقما قياسيا يعود إلى 121 عاما لأكثر الأعاصير تأخرا في التشكل في المنطقة.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، يعود هذا الرقم القياسي إلى عام 1905، عندما تشكل أول إعصار أطلسي في ذلك العام في 8 أكتوبر.