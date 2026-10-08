بلومبرج: تعرض ناقلة لهجوم مجهول خارج مضيق هرمز تطور خطير للأوضاع في الخليج

كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن هجوم نادر تعرضت له أمس ناقلة نفط في عمق الخليج بعيدا عن مضيق هرمز، مشيرة إلى أن إحدى الناقلات تعرضت للهجوم أثناء إبحارها في الخليج شمال مدينة الشمال القطرية مما ادى سقوط إصابات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البيانات التي جمعتها تشير إلى أنه لأول مرة منذ شهر تتعرض إحدى السفن للهجوم أثناء إبحارها في الخليج بعيدا عن مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية كانت قد أعلنت يوم 9 سبتمبر عن تعرض سفينة لهجوم مجهول أثناء إبحارها على مدى 28 ميلا إلى الجنوب الشرقي من ميناء الفاو العراقي. ومنذ ذلك الحين ظلت أغلب الهجمات تستهدف السفن أثناء عبورها لمضيق هرمز.

وأضافت بلومبرج أن الهجوم الأخير جاء في الوقت الذي تصاعد فيه الصراع مجددا بين واشنطن وطهران. وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارة دفاعه وضع خطة لاستئناف الهجمات على إيران، مع إمكانية شنها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر، بحسب ما نقلته مجلة أتلانتك عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية.

وأضاف التقرير أن حجم الضربات المحتملة وأهدافها مازال محل نقاش داخل الإدارة.

من ناحيتها كثفت إيران هجماتها في مضيق هرمز. ورصدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي جهة تتيح الاتصال بين السفن التجارية والحربية في المياه الدولية، 9 هجمات على سفن في مضيق هرمز منذ بداية الشهر الحالي، وهو ما يعادل نحو نصف عدد الهجمات التي شهدتها المنطقة خلال سبتمبر ككل.

وذكرت بلومبرج أن هجوم أمس يظهر خطورة امتداد الهجمات إلى ما هو أبعد من مضيق هرمز، في ظل اتساع رقعة القتال في مناطق أخرى من الشرق الأوسط. وقد اعلنت جماعة الحوثيين اليمنية المدعومة من إيران مسؤوليتها عن هجمات استهدفت مطارين في مدينتي الرياض وأبها بالمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، تزامناً مع تصاعد حدة القتال بين الجماعة وقوات الحكومة الشرعية المدعومة من السعودية في اليمن.