دول الخليج: الاعتداءات الحوثية على مطارين في السعودية تستوجب موقفا دوليا حازما

دعت دول مجلس التعاون الخليجي الست صباح اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم ورادع تجاه ميليشيا الحوثي، التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد في السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات .

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدفت مطاري أبها والملك خالد في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين المدنيين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد البديوي أن استهداف المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين والمدنيين للخطر "يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، ويستوجب موقفا دوليا حازما ورادعا، وعدم السماح باستمرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وجدد البديوي التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب السعودية، وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها ومقدراتها وأمنها.