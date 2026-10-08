أمريكا وإيران تتبادلان الإعلان عن السيطرة على مضيق هرمز وسط استمرار اضطراب الملاحة

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لا تزال الولايات المتحدة وإيران على خلاف بشأن الجهة التي تسيطر على مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة، على منصة إكس: "الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون يسيطرون بوضوح على المضيق".

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: "في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، زعم جنرال في الحرس الثوري الإيراني في تقارير إعلامية أن مضيق هرمز مغلق وأن بلاده تسيطر عليه بالكامل. وهذا غير صحيح".

وأصبح مضيق هرمز نقطة توتر رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير .

وعرقلت إيران إلى حد كبير حركة الملاحة عبر المضيق، وهو ممر رئيسي لإمدادات النفط والغاز والأسمدة على مستوى العالم، من خلال تهديد السفن ومهاجمتها. كما هاجم الجيش الأمريكي سفنا إيرانية مدنية وفرض حصارا بحريا على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.

وأدى تعطل أحد أهم طرق تجارة الطاقة في العالم إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "تجري حركة الملاحة عبر مضيق هرمز حاليا، وتنقل السلع التجارية وإمدادات الطاقة، بما في ذلك 20 مليون برميل من النفط الخام".

وقبل الحرب، قدر محللون أن نحو 19 مليون برميل من النفط كانت تمر عبر المضيق يوميا.