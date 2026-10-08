مبعوث من الفاتيكان يزور باكستان لمناقشة السلام والتوافق بين الأديان

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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الخميس أن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد جالاجير سوف يزور باكستان من 8 حتى 10 أكتوبر الجاري بناء على دعوة من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية محمد إسحاق دار.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن الزيارة تعد الأولى التي يقوم بها المطران جالاجير لباكستان، وذلك في الذكرى الـ75 لإقامة علاقات دبلوماسية بين الفاتيكان وباكستان.

وسوف يلتقى المطران بدار لمناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتتضمن التوافق بين الأديان والحوار والسلام بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية بشأن الزيارة.

ومن المتوقع أن يلتقى المسؤول الفاتيكاني برئيس الوزراء شهباز شريف وأفراد من الكاثوليك في باكستان.