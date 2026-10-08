وزير الخارجية البريطاني يعلن تحويل القنصلية العامة البريطانية في القدس إلى البعثة البريطانية

أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، اليوم الخميس في بيان، أنه لن يتم إغلاق مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس، لكنه سيعرف اعتبارا من اليوم باسم "البعثة البريطانية"، وذلك عقب مباحثات مع الحكومة الإسرائيلية.

وقال ميليباند إن بريطانيا سحبت مؤقتا عددا من الموظفين وأفراد أسرهم لضمان سلامتهم وأمنهم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ميليباند "سنعمل خلال الأشهر المقبلة على إعادة تعزيز وجودنا، ولن نتخذ إجراءات مماثلة ما دامت هذه المباحثات جارية وذات مصداقية".

وكانت بريطانيا وفرنسا وكندا قد فرضت عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية.