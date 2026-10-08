 البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة عند 7% - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة عند 7%

تونس - الأناضول
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 10:58 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 10:58 ص

قرّر البنك المركزي التونسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 7% دون تغيير، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

جاء ذلك في بيان للبنك المركزي التونسي، الأربعاء، إثر اجتماع مجلس إدارته.

وقال البنك، إن التضخم واصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر الماضي، بعد أن كان عند مستوى 5.4% خلال أغسطس الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 11.7% في الشهر السابق.

وأضاف المركزي أنه على الصعيد الاقتصادي، تباطأ النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي ليبلغ 2.3 بالمئة على أساس سنوي، مقابل 2.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام نفسه، متأثرا خصوصا بتراجع النشاط الصناعي.

وأشار البنك المركزي، إلى أن أسعار الطاقة شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وتجاوزت مستويات التوقعات السابقة، بما يزيد من تكلفة الإنتاج والتوزيع، ويهدد بانتقال هذه الضغوط إلى أسعار المستهلك، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن عودة انتظام الإمدادات في أسواق الطاقة.

واعتبر المركزي التونسي أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم لا تزال متجهة نحو الارتفاع، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية.

ومنذ سنوات، تعاني تونس ضغوطا اقتصادية متراكمة، تفاقمت بفعل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام 2022.

كما ساهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير الماضي، في زيادة الضغوط التضخمية عالميا، جراء ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد ممرا حيويا لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

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