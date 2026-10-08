 وزير التجارة التركي: حجم التجارة مع الولايات المتحدة يتجه إلى 50 مليار دولار بحلول 2028 - بوابة الشروق
الخميس 8 أكتوبر 2026 11:07 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إذا كان القرار بيدك بشأن الجهاز الفني لمنتخب مصر.. ماذا تختار؟
النتـائـج تصويت

وزير التجارة التركي: حجم التجارة مع الولايات المتحدة يتجه إلى 50 مليار دولار بحلول 2028

إسطنبول - الأناضول
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 10:51 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 10:51 ص

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، الخميس، إن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة يتجه إلى بلوغ 50 مليار دولار بحلول عام 2028 على أقصى تقدير.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر "ACE BPSC 2026" بمدينة إسطنبول، بمشاركة نحو ألفي مستثمر وشركة أمريكية تنشط في مجالات الإنتاج والتجارة والتصدير في تركيا.

وأوضح بولاط أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 38.6 مليار دولار العام الماضي، مشيرًا إلى ارتفاعه بنسبة 17 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى نحو 43 مليار دولار.

وأضاف: "يمكننا الوصول إلى 50 مليار دولار في إجمالي التجارة بين البلدين بحلول عام 2028 على أقصى تقدير".

وذكر بولاط أن تركيا استقطبت خلال السنوات الـ23 الماضية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 294 مليار دولار.

ولفت إلى أن عدد الشركات والمستثمرين الأجانب ارتفع من نحو 5 آلاف عام 2002 إلى قرابة 90 ألفًا العام الجاري.

وأكد التزام تركيا والولايات المتحدة بالهدف المتمثل في رفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنويًا، والذي طرحه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك