وزير التجارة التركي: حجم التجارة مع الولايات المتحدة يتجه إلى 50 مليار دولار بحلول 2028

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، الخميس، إن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة يتجه إلى بلوغ 50 مليار دولار بحلول عام 2028 على أقصى تقدير.

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر "ACE BPSC 2026" بمدينة إسطنبول، بمشاركة نحو ألفي مستثمر وشركة أمريكية تنشط في مجالات الإنتاج والتجارة والتصدير في تركيا.

وأوضح بولاط أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 38.6 مليار دولار العام الماضي، مشيرًا إلى ارتفاعه بنسبة 17 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى نحو 43 مليار دولار.

وأضاف: "يمكننا الوصول إلى 50 مليار دولار في إجمالي التجارة بين البلدين بحلول عام 2028 على أقصى تقدير".

وذكر بولاط أن تركيا استقطبت خلال السنوات الـ23 الماضية استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 294 مليار دولار.

ولفت إلى أن عدد الشركات والمستثمرين الأجانب ارتفع من نحو 5 آلاف عام 2002 إلى قرابة 90 ألفًا العام الجاري.

وأكد التزام تركيا والولايات المتحدة بالهدف المتمثل في رفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنويًا، والذي طرحه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب.