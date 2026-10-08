بريطانيا تزيل لافتات قنصليتها بالقدس الشرقية مع انتهاء مهلة إسرائيلية لإغلاقها

أزال عمال لافتات ولوحات من القنصلية البريطانية في القدس الشرقية خلال الليل بعد أن أمرت إسرائيل بإغلاقها بحلول اليوم الخميس ​ردا على إعلان لندن فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وتزيد هذه التطورات من ‌تدهور العلاقات بين الجانبين.

وشاهد صحفيون من وكالة رويترز عمالا من القنصلية يزيلون لوحة تحمل عبارة (القنصلية البريطانية العامة) وأخرى تشير إلى القسم القنصلي، في حين ظل العلم البريطاني مرفوعا فوق المبنى.

ولم يصدر تعليق فوري من القنصلية.

وأمرت ​إسرائيل الشهر الماضي بريطانيا بإغلاق القنصلية في غضون 30 يوما وإخراج دبلوماسييها من المدينة، ​بعد أن أعلنت بريطانيا فرض عقوبات تستهدف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ⁠المحتلة، بما يشمل حظرا تجاريا على البضائع المصنعة هناك.

وتصر إسرائيل على إغلاق القنصلية رغم مساعي ​بريطانيا لإبقائها مفتوحة، بما في ذلك عن طريق إرسال أكبر مستشار للأمن القومي في بريطانيا إلى إسرائيل الأسبوع الماضي لإجراء محادثات.

ولا يشمل أمر الإغلاق سفارة بريطانيا في تل أبيب، ​التي تتولى إدارة العلاقات الدبلوماسية مع حكومة إسرائيل.

أما القنصلية الواقعة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية فهي المسئولة ‌عن ⁠إدارة العلاقات البريطانية مع الفلسطينيين في القدس وكذلك في الضفة الغربية وقطاع غزة. وتقدم كذلك خدمات قنصلية للفلسطينيين.



وأحجمت وزارة الخارجية البريطانية أمس الأربعاء عن التعليق عندما سئلت عما إذا كانت القنصلية لا تزال تعمل أو ما إذا كان أي من الدبلوماسيين البريطانيين العاملين هناك قد عاد ​إلى المملكة المتحدة.

وقالت مصادر ​إن أمر إغلاق القنصلية ⁠يؤثر على حوالي 30 دبلوماسيا بريطانيا بالإضافة إلى أفراد أسرهم.

ونقلت رويترز يوم الثلاثاء عن مصادر أن بريطانيا تدرس طرد دبلوماسيين إسرائيليين من سفارة ​إسرائيل في المملكة المتحدة ردا على أي إغلاق للقنصلية.

وسيشكل تبادل طرد ​الدبلوماسيين خطوة ⁠غير مألوفة على الإطلاق بين الجانبين. فعلى الرغم من التوترات الحالية، لا تزال المملكة المتحدة وإسرائيل شريكتين وثيقتين في المجالات الاقتصادية والأمنية والاستخباراتية.

وشكل إعلان العقوبات البريطانية وأمر إسرائيل بإغلاق القنصلية تدهورا ⁠جديدا في ​العلاقات التي تراجعت خلال السنوات الثلاث الماضية. وانتقدت بريطانيا ​مرارا إسرائيل بسبب تصرفاتها في حرب غزة، وبسبب هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتتهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو حزب العمال الحاكم في بريطانيا بتبني موقف عدائي تجاه إسرائيل.