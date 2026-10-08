إعدام أمريكي في ولاية تكساس الأمريكية أُدين بقتل عامل متجر عام 2000

أُعدم رجل من ولاية تكساس الأمريكية مساء الأربعاء أطلق النار على عامل في متجر مما أدى إلى مقتله، ليصبح الشخص الثلاثين الذي تُنفذ فيه عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة هذا العام، والأول منذ محاولة ولاية تينيسي الفاشلة لإعدام كريستا بايك بالحقنة القاتلة قبل أسبوع.

وأُعلنت وفاة جمال هوارد /46 عاما/ في الساعة 20:03 مساء الأربعاء بعد تلقيه جرعة قاتلة من عقار بينتوباربيتال في سجن الولاية بمدينة هانتسفيل. وكان قد أُدين بقتل فيكي سوارتوت /42 عاما/ خلال عملية سطو على متجر عام 2000 وثقتها كاميرات المراقبة.

وعندما سأله مأمور السجن عما إذا كان لديه بيان أخير، اعتذر هوارد بشدة لأفراد عائلة ضحيته الذين كانوا يراقبون من خلال نافذة رؤية على بعد أقدام قليلة من غرفة الإعدام.

وقال قبل وقت قصير من بدء الحقن: "أتمنى أن تقبلوا اعتذاري وأرجو مغفرتكم. أنا أسف لما حدث، وأتمنى أن تتمكنوا من مسامحتي في يوم من الأيام".

وأُعلنت وفاته بعد 19 دقيقة من ذلك.