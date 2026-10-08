الإصلاح الانتخابي الذي تدعمه ميلوني يواجه العقبة البرلمانية الأخيرة اليوم

تواجه حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الخميس، تصويتا نهائيا حاسما بشأن إصلاح انتخابي مثير للجدل، قد تكون له تداعيات كبيرة على مستقبلها السياسي.

وحصلت حكومة ميلوني خلال الأيام الماضية على أغلبية مريحة في ثلاثة تصويتات على الثقة بشأن مشروع القانون في مجلس النواب.

ومن المقرر الآن إجراء التصويت النهائي على الإصلاح بأكمله، ما سيمثل آخر عقبة برلمانية أمام إقراره.

وكان مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، قد أقر مشروع القانون في منتصف سبتمبر الماضي.

وجعلت ميلوني، التي تنتمي إلى اليمين، من هذا الإصلاح اختبارا للدعم الذي تحظى به حكومتها، مشيرة إلى أن الفشل في إقراره قد يؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في موعدها الدوري العام المقبل.

وتتهم المعارضة اليسارية ميلوني بالسعي لتحقيق مكاسب شخصية ولصالح حزبها اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا".

وتتولى ميلوني السلطة منذ نحو أربع سنوات، وهي فترة أطول مما قضاه أي رئيس وزراء إيطالي آخر.

وبموجب النظام المقترح، سيحصل الحزب الذي يفوز بـ 42% من الأصوات على الأقل على "علاوة أغلبية"، حيث سيحصل الائتلاف الفائز بموجب ذلك على 70 مقعدا إضافيا في مجلس النواب و35 مقعدا إضافيا في مجلس الشيوخ.