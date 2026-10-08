 زوجة مادورو تطلب الإقامة الجبرية في أمريكا بسبب مشكلات بالقلب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زوجة مادورو تطلب الإقامة الجبرية في أمريكا بسبب مشكلات بالقلب

نيويورك - (أ ب)
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 9:45 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 9:45 ص

من المقرر أن تمثل زوجة الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو أمام المحكمة مجددا اليوم الخميس، حيث سيحث محاموها قاضيا على الإفراج عنها من السجن ووضعها قيد الإقامة الجبرية بسبب معاناتها من مشكلات في القلب.

ويقبع مادورو وزوجته سيليا فلوريس في سجن بنيويورك منذ أوائل يناير، بعدما ألقي القبض عليهما من منزلهما في كاراكاس خلال مداهمة جرت في منتصف الليل.

ودفع كلاهما ببراءته من التهم في قضية جنائية رُفعت ضدهما وضد عدد من المتهمين بالتآمر معهما للمرة الأولى قبل ست سنوات. ويواجه الاثنان احتمال الحكم عليهما بالسجن مدى الحياة إذا أُدينا بالمشاركة في مؤامرة لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وطلب محاموهما إسقاط القضية على أساس تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيس دولة أجنبية وسيدتها الأولى.

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