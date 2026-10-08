بريطانيا وألمانيا تتجهان لإطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية

تعتزم بريطانيا وألمانيا إطلاق شراكة جديدة لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية بالتزامن مع عقد لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين، اليوم الخميس، بعد فترة وجيزة من تحذيرهما من التهديد الهجين القادم من روسيا.
وأفاد مقر داوننج ستريت بأن الشراكة الجديدة ستشمل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لرصد وردع وإحباط التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية أو التي تتم عبر الهجمات الإلكترونية وأعمال التخريب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
وتقول المملكة المتحدة إن الأعداء، "وخاصة روسيا"، يشكلون تهديدا هجينا في أوروبا وخارجها.
وحذر رئيس المخابرات الخارجية الألمانية يوم الاثنين من أن "المواجهة التي نخوضها مع روسيا اتخذت بعدا جديدا وأكثر خطورة".
وأعلنت ألمانيا الشهر الماضي، أنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن روسيا مسؤولة عن محاولة هجوم بطائرة بدون طيار "درون" على مطار لايبزيج/هاله في أغسطس الماضي.