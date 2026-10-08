بريطانيا وألمانيا تتجهان لإطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية

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تعتزم بريطانيا وألمانيا إطلاق شراكة جديدة ​لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية ‌بالتزامن مع عقد لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام والمستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في ​برلين، اليوم الخميس، بعد فترة وجيزة ⁠من تحذيرهما من التهديد ​الهجين القادم من روسيا.

وأفاد مقر ​داوننج ستريت بأن الشراكة الجديدة ستشمل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لرصد وردع وإحباط ​التهديدات التي تستهدف البنية ​التحتية الحيوية أو التي تتم عبر الهجمات ‌الإلكترونية ⁠وأعمال التخريب، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتقول المملكة المتحدة إن الأعداء، "وخاصة روسيا"، يشكلون تهديدا هجينا في أوروبا وخارجها.

وحذر رئيس المخابرات ​الخارجية الألمانية ​يوم ⁠الاثنين من أن "المواجهة التي نخوضها مع روسيا اتخذت ​بعدا جديدا وأكثر خطورة".

وأعلنت ​ألمانيا الشهر الماضي، أنها توصلت إلى استنتاج مفاده أن ⁠روسيا ​مسؤولة عن محاولة ​هجوم بطائرة بدون طيار "درون" على مطار لايبزيج/هاله في ​أغسطس الماضي.