درونز تستهدف مركز بيانات ياندكس الروسية في أول هجوم من نوعه

أعلنت شركة ياندكس، أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في روسيا، اليوم الخميس أن طائرات بدون طيار "درونز" استهدفت مركز بيانات تملكه في منطقة ريازان.
وأضافت أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق وأجبر الشركة على تعليق عمليات المركز بالكامل، وقالت الشركة إنها تتعامل مع تداعيات الهجوم وتعمل على استعادة الخدمات المتأثرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وأكدت الشركة أن خدماتها الاستهلاكية الأساسية لم تتأثر. وتدير ياندكس نموذج ياندكس جي.بي.تي، أحد أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي في روسيا.
وجاء الهجوم على مركز بيانات ياندكس بعد موجة من الهجمات الروسية على مراكز بيانات أوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية.
ولم ترد في السابق تأكيدات بشأن هجمات كبيرة بطائرات درونز أوكرانية على مراكز بيانات روسية.
وقالت الشركة على الموقع الإلكتروني لخدمة ياندكس كلاود التابعة لها إن هناك مشكلات في إمدادات الكهرباء في إحدى "مناطق" مراكز البيانات، ونصحت العملاء باستخدام مناطق أخرى.