 درونز تستهدف مركز بيانات ياندكس الروسية في أول هجوم من نوعه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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درونز تستهدف مركز بيانات ياندكس الروسية في أول هجوم من نوعه

وكالات
نشر في: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 10:37 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أكتوبر 2026 - 10:37 ص

أعلنت شركة ياندكس، أكبر شركات التكنولوجيا ​والذكاء الاصطناعي في روسيا، اليوم ‌الخميس أن طائرات بدون طيار "درونز" استهدفت مركز بيانات تملكه في منطقة ريازان.

وأضافت أن ​الهجوم تسبب في اندلاع حريق ​وأجبر الشركة على تعليق عمليات المركز ⁠بالكامل، وقالت الشركة إنها تتعامل ​مع تداعيات الهجوم وتعمل على استعادة ​الخدمات المتأثرة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأكدت الشركة أن خدماتها الاستهلاكية الأساسية لم تتأثر. وتدير ياندكس نموذج ياندكس ​جي.بي.تي، أحد أبرز نماذج الذكاء ​الاصطناعي التوليدي في روسيا.

وجاء الهجوم على مركز بيانات ‌ياندكس ⁠بعد موجة من الهجمات الروسية على مراكز بيانات أوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية.

ولم ترد في ​السابق تأكيدات ​بشأن ⁠هجمات كبيرة بطائرات درونز أوكرانية على مراكز بيانات روسية.

وقالت ​الشركة على الموقع الإلكتروني لخدمة ​ياندكس ⁠كلاود التابعة لها إن هناك مشكلات في إمدادات الكهرباء في إحدى "مناطق" ⁠مراكز ​البيانات، ونصحت العملاء ​باستخدام مناطق أخرى.

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