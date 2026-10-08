متحدث وزارة النفط العراقية: استقرار صادراتنا النفطية عند سقف مليونين و700 ألف برميل يوميا

صرح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، سليم الركابي، بأن الصادرات النفطية للشهر الحالي مستقرة عند سقف مليونين و700 ألف برميل يوميا، غالبيتها من المنفذ الجنوبي عبر مضيق هرمز.

وذكر الركابي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الخميس، أن "الصادرات النفطية العراقية سجلت ارتفاعا خلال الشهر الحالي لتسجل نحو مليونين و700 ألف برميل يوميا، منها نحو مليونين و400 ألف برميل تأتي من المنطقة الجنوبية، فيما تتراوح الكميات المصدرة من المنطقة الشمالية بين 250 و300 ألف برميل يوميا، بما فيها الخام المنتج من حقول إقليم كردستان".

وقال إن هذه الكميات من الصادرات تأتي في ظل "الأزمة الحالية وما يرتبط بموضوع خفض الإنتاج"، وأكد المتحدث العراقي أن "المحافظة على هذه المستويات من التصدير تعد من الملفات المهمة التي تحسب لوزارة النفط في الوقت الحالي".

كما أوضح أن هذه "الـصادرات لا تقتصر على النفط الخام وإنما تشمل أيضا المنتجات النفطية الأخرى، منها زيت الوقود وأن العوائد المتحققة تدخل ضمن إيرادات الموازنة العامة الإتحادية".

وقال إن "الإيرادات المالية الناتجة عن الصادرات النفطية والمنتجات الأخرى تتراوح بين 5ر4 و5 مليارات دولار شهريا، بما يعزز موارد الموازنة العامة".