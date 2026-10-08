القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 2103 عمليات ضد الحوثيين

أعلن الجيش اليمني الحكومي، اليوم الخميس، تنفيذ 2103 عمليات استهداف ضد جماعة الحوثيين في مختلف المحاور والجبهات، قال إنها "أسفرت عن تحييد 1860 من عناصر الجماعة وتدمير مئات المعدات والعتاد والمواقع العسكرية".

وقال ماجد النزيلي، الناطق باسم القوات المسلحة في بيان، إن القوات المسلحة واصلت استهداف تحركات الحوثيين وتحصيناتهم وخطوط إمدادهم ومواقعهم العسكرية، موضحا أن العمليات شملت أهدافا عسكرية مختلفة تابعة للجماعة.

وفي المقابل، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن قواتهم استهدفت خلال الـ24 ساعة الماضية "11 تجمعا لتحشيدات القوات المدعومة من السعودية في مناطق جنوبي باب المندب والسقيا ورأس العارة والمضاربة باستخدام 11 صاروخا باليستيا".

وأوضح سريع أن تلك العمليات "أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم قادة وتدمير عدد كبير من الآليات"، مضيفا أن الجماعة استهدفت أيضا تجمعاً تابعاً للواء الثالث عشر عمالقة بصاروخ باليستي، قال إنه أدى إلى "سقوط أكثر من 30 قتيلاً وجريحاً".

وفي سياق متصل، قال سريع إن الطيران الحربي السعودي شن خلال الـ24 ساعة الماضية 156 غارة جوية وصاروخية على العاصمة صنعاء ومحافظات تعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران، متهماً إياه باستهداف أعيان مدنية، مشيراً إلى استخدام طائرات "إف 15" و "تايفون" وإطلاق صواريخ من نجران وجيزان.

وأضاف أن إجمالي "غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغ 1798 غارة جوية وصاروخية".

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه جبهات تعز الغربية والجنوبية اشتباكات هي الأعنف منذ إعلان بدء عملية "فجر اليمن"، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية في عدد من محاور المحافظة.