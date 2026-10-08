انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الألعاب الرياضية بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة

انطلق اليوم، الخميس، النسخة الثالثة من مهرجان مراسي للألعاب الرياضية (Marassi Endurance Festival)، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر 2026، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة.

ويجمع المهرجان الرياضيين والأندية والجمهور في منافسات تستضيفها عدة وجهات داخل مراسي، ضمن جهود الشركة لتعزيز مكانة المشروع كوجهة حيوية طوال العام، وتمتد أنشطتها إلى ما بعد أشهر الصيف.

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة تقديم أنشطة رياضية تناسب فئات واهتمامات مختلفة، بعدما جمع منذ انطلاقه بين منافسات كرة الماء وسباقات الجري والسباحة.

وتشمل فعاليات هذا العام سباقًا للياقة البدنية ومنافسات للتجديف الساحلي وكرة الماء والترايثلون، بما يتيح للرياضيين والجمهور الاستمتاع بتجارب متنوعة في أنحاء مراسي.

وشهد انطلاق المهرجان حضور نادر عبده، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، وإسلام صميدة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، واللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وسيف نجم، المدير الفني لاتحاد التجديف، إلى جانب الاتحاد المصري للتمارين الرياضية والكاليسثينكس ، والبطل الأولمبي أحمد الجندي. وتقام الفعاليات بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية المعنية.

وانطلقت المنافسات اليوم الخميس 8 أكتوبر بسباق اللياقة البدنية (Fitness Race) في Address Marassi Golf Resort، بتنظيم شركة ITZ. ويستضيف نادي الشاطئ (Beach Clubhouse) يوم الجمعة منافسات التجديف الساحلي بتنظيم GOAT، فيما تقام بطولة كرة الماء في مارينا مراسي بمشاركة أندية هليوبوليس والجزيرة وClub S (سوديك) ونيوجيزة.

وتُختتم الفعاليات يوم السبت 10 أكتوبر بسباق الترايثلون (The Ultimate Race)، الذي تنظمه Trifactory في مارينا مراسي وعلى مسار السباحة والدراجات والجري، ويعقبه حفل لتتويج الفائزين.

وفي تعليقه على إطلاق المهرجان، قال مؤسس شركة المنظمة للمهرجان: "تتيح لنا النسخة الثالثة من مهرجان مراسي للألعاب الرياضية أن نجمع الرياضيين والأندية والجمهور مجددًا في فعاليات تستفيد من مرافق المشروع وطبيعته الساحلية. ونريد لمراسي أن تظل وجهة للحياة والرياضة واللقاءات المجتمعية طوال العام، لا أن يرتبط نشاطها بموسم الصيف وحده".

وتابع: "نشكر وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية وشركاءنا في تنظيم المنافسات. ونتطلع إلى مواصلة تطوير المهرجان وتقديم المزيد من الفعاليات التي تشجع الرياضة وتسهم في تنشيط السياحة بالساحل الشمالي على مدار العام".