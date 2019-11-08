تريزيجيه: واثق في لاعبي المنتخب الأوليمبي بإسعاد الجماهير المصرية

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وجه محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الإنجليزي، رسالة دعم إلى المنتخب الأوليمبي، وذلك قبل افتتاح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٨ وحتى ٢٢ نوفمبر الحالى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو الصيف المقبل.

وكتب تريزيجيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "كل التوفيق لمنتخب مصر الأوليمبي، واثق في لاعبي المنتخب في إسعاد الجماهير المصرية بالصعود لأولمبياد طوكيو كلنا في ضهركم".

ويواجه المنتخب الأوليمبي نظيره المالي، في تمام الساعة السابعة على ستاد القاهرة الدولي في أولى مباريات الفريقين بالبطولة، وعقب اللقاء سيواجه الكاميرون نظيره الغانى فى نفس المجموعة.