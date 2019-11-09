استطلاع: حزب العمال البريطاني يخسر دعم معاقله التقليدية في الشمال

حمل استطلاع جديد للرأي في المملكة المتحدة ضربة قوية لحزب العمال في معاقله التقليدية شمالي البلاد في ظل جيريمي كوربين.



ولم يسِرْ العمال وحدهم في هذه الخسارة، بل تبعهم المحافظون، ولكن فصلت بينهم خطوات واسعة، حسبما كشف استطلاع أجرته مؤسسة يوجوف في الفترة الممتدة من 17 أكتوبر المنصرم إلى الرابع من نوفمبر الجاري.



وفي منطقة الشمال الغربي، أحرز العمال نسبة 30 في المئة من أصوات المشاركين في الاستطلاع، خاسرين 25 في المئة من نتيجة الانتخابات العامة في 2017 في تلك المنطقة.



وفي نفس المنطقة، أحرز المحافظون في ظل بوريس جونسون نسبة 33 في المئة من أصوات عينة الاستطلاع، حسبما ذكرت صحيفة الإيفننج ستاندرد اللندنية.



وشهدت منطقة الشمال الشرقي خسارة مشابهة للعمال الذين أحرزوا نسبة 32 في المئة، خاسرين 23 في المئة من نتائج انتخابات 2017.



وحتى في العاصمة لندن، شهد حزب العمال تراجعا كبيرا، متراجعا من نسبة 55 في المئة التي كان أحرزها في 2017 إلى نسبة 39 في المئة في هذا الاستطلاع.



وفي معاقل المحافظين في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي من البلاد، خسر حزب العمال أيضا 13 نقطة مسجلا نسبة 41 في المئة من اصوات المشاركين في الاستطلاع.



وخرج كل من حزب الديمقراطيين الأحرار، وحزب "بريكست" الذي تشكّل حديثا منتصرَين من هذا الاستطلاع، وقد استفاد كلاهما من حالة الاستقطاب التي تعيشها البلاد جرّاء بريكست.



وكانت القفزة الأكبر للديمقراطيين الأحرار في منطقة الشمال الغربي، مسجلا 17 في المئة بارتفاع نسبته 12 في المئة من آخر استطلاع؛ وفي منطقة الجنوب الشرقي، مسجلا 23 في المئة بارتفاع 12 في المئة أيضا من نتائج انتخابات 2017.



وجاء الدعم الأكبر لحزب بريكست من الشمال الشرقي، مسجلا 19 في المئة بسبع نقاط فقط تفصله عن حزب المحافظين.