 الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق - بوابة الشروق
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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لضمان الاتفاقيات المستقبلية بين الأكراد ودمشق

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 5:12 م | آخر تحديث : الجمعة 8 نوفمبر 2019 - 5:12 م

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن روسيا مستعدة للعمل كضامن للاتفاقيات بين الفصائل الكردية والحكومة السورية.

وأضافت زاخاروفا، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية: "مهمتنا هي تسهيل هذا الحوار، وربما ضمانه، والتنفيذ المستقبلي للاتفاقيات إذا تم التوصل إليها".

وأشارت زاخاروفا، ردا على المفاوضات المحتملة بين الأكراد والحكومة السورية، وانضمام القوات الكردية إلى الجيش السوري ، إلى أنه من حيث الشكل والكيفية، يجب أن تقرر هذه المسألة مباشرة، من قبل دمشق والفصائل الكردية ذات العلاقة.

وكان القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي أكد - في وقت سابق - وجود شرطين أساسيين للأكراد للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الأول، أن تكون الإدارة القائمة حاليا جزءا من إدارة سوريا عامة ضمن الدستور ، والثاني، أن تكون لـ"قوات سوريا الديمقراطية" كمؤسسة استقلالية، أو أن تكون لها خصوصيتها ضمن منظومة الحماية العامة لسوريا.

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