تركيا تعلن عن قمة رباعية بشأن سورية في ديسمبر المقبل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن اليوم الجمعة عن اتفاق بلاده مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على عقد القمة الرباعية حول سورية في لندن في أوائل ديسمبر المقبل.

وعقد وفد تركي برئاسة قالن اجتماعا تمهيديا مع وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم، في قصر "مابين" بإسطنبول، قبل القمة الرباعية التي ستجمع بين زعماء البلدان الأربعة المذكورة.

وأوضح قالن في مؤتمر صحفي، أن الاجتماع التمهيدي تناول أجندة القمة الرباعية، والقضايا التي ستتناولها قمة الناتو، إلى جانب تقييم الخطوات التي يتعين اتباعها على صعيد سورية.

وأضاف: "تم الاتفاق على عقد القمة الرباعية على هامش قمة الناتو المقرر عقدها في لندن يومي 3 و 4 ديسمبر. ناقشنا أيضا جدول أعمال القمة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

واستطرد قائلا: "ناقشنا بالتفصيل الفرص التي تتيحها عملية نبع السلام، وعودة اللاجئين، وإنشاء منطقة آمنة، وما الذي يمكن عمله بشأن العملية السياسية المقبلة".

وأكد قالن على أن تركيا عضو مهم ضمن حلف الناتو، وأمنها هو من أمن الناتو، والعكس صحيح.

وقال: "حينما يتعلق الموضوع بالمخاوف الأمنية المشروعة لتركيا، فإن بعض أعضاء الحلف لا يقومون بما يتعين عليهم القيام به، ولا يظهرون الحرص اللازم" في هذا الشأن.

وأضاف "الأوساط التي تدعي بأن تركيا لم تعد حليفا موثوقا للناتو، هي نفسها المنزعجة من الخطوات التي تتخذها تركيا في المنطقة لضمان مصالحها الوطنية، وعلى وجه خاص في سورية، حيث أنه كلما تتلقى بيادقهم ضربات فإن ردود أفعالهم تتزايد وتنتابهم حالة ارتباك".

أوقفت تركيا عمليتها العسكرية بعد إبرام اتفاقين لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية وروسية، غير أن أنقرة هددت باستئناف الهجوم، ما لم يترك المسلحون الأكراد المنطقة الحدودية، وفقا لما تم الاتفاق عليه مع واشنطن وموسكو.