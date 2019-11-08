جوارديولا: ليفربول هو أفضل منافس قابلته في مسيرتي

أشاد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، بفريق ليفربول، مؤكدا أنه أفضل فريق قابله خلال مسيرته التدريبية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مباراته مع ليفربول:"بالنسبة لي كمدير فني، الموسم الماضي عندما حققنا لقب الدوري، كان ليفربول هو أفضل منافس قابلته في مسيرتي".

وأضاف بطل البريميرليج في آخر موسمين:"ليفربول الآن هو واحد من أفضل الفرق على مستوى العالم، سنحاول تطبيق خطتنا أمامهم".

وواصل:"ما زلنا في شهر نوفمبر، إنها ليست نهاية الموسم، لا أعرف ما الذي سيحدث، ولكن ما زال هناك الكثير من المباريات، خبرتي في هذه اللعبة تقول أن علينا القتال حتى النهاية".

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات الأسبوع الـ12 من الدوري الإنجليزي.

ويأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري ولديه 26 نقطة، خلف المتصدر ليفربول صاحب الـ31 نقطة.