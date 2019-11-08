أهالي مدينة المالكية السورية يرشقون الدوريات التركية بالحجارة

تعرض رتل دورية عسكرية روسية تركية مشتركة للمضايقة في مدينة المالكية شمال شرقي سوريا، حيث استقبل الأهالي العربات التركية بوابل من الحجارة.

وأظهر مقطع فيديو جنودا روسا في أكثر من مناسبة وهم يترجلون من عرباتهم المدرعة ويتقدمون من المحتجين في محاولة لإثنائهم عن رمي الحجارة على العربات العسكرية التركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها العسكريون الأتراك لمثل هذا الاستقبال من السكان الأكراد، حيث تعرضت دورية تركية في 5 نوفمبر للرمي بالحجارة أثناء مرورها بعدة قرى في كوباني، المنطقة الواقعة شمال شرق البلاد وتقطنها أغلبية كردية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الاخباري.