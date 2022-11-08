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البنتاجون يشيد بالتزام وزير الدفاع الإيطالي بمواصلة دعم أوكرانيا

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 - 10:42 ص

ثمنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، التزام وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو بمواصلة مساندة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية ـ في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإيطالي كروسيتو لتهنئته على منصبه الجديد، وناقش الوزيران، العلاقات الدفاعية الثنائية الوثيقة بين الولايات المتحدة وإيطاليا والتعاون المستمر لدعم أوكرانيا، بما في ذلك إمدادها بأنظمة الدفاع الجوي.

واتفق أوستن وكروسيتو على الحفاظ على التعاون الوثيق لدفع الشراكة الدفاعية بين البلدين، توجه أوستن بخالص الشكر لكروسيتو لاستضافة إيطاليا للقوات الأمريكية.


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