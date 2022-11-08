ترامب يصوت لحاكم فلوريدا في انتخابات منتصف الولاية

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أدلي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بصوتيهما في انتخابات منتصف الولاية الحاسمة، في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

وقال ترامب في تصريح مقتصب للصحفيين خارج مركز الاقتراع، أنه صوّت لحاكم فلوريدا الحالي الجمهوري رون ديسانتيس، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وتشهد مختلف الولايات الأمريكية حاليا انتخابات التجديد النصفى للكونجرس لاختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد مجلس النواب (435 مقعدا) وثلث أعضاء مجلس الشيوخ (35 من أصل 100 مقعد)، فضلا عن انتخاب 36 من حكام الولايات.

وسيكون لنتائج تلك الانتخابات تأثير كبير على أخر عامين من فترة ولاية الرئيس الأمريكى جو بايدن، كما أنها ستشكل السياسة بشأن عدد من القضايا من الإنفاق الحكومي إلى الدعم العسكري لأوكرانيا.