 رقم مميز لـ هويلوند في دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفا أمام كوبنهاجن - بوابة الشروق
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رقم مميز لـ هويلوند في دوري أبطال أوروبا بعد تسجيله هدفا أمام كوبنهاجن

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 10:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 نوفمبر 2023 - 10:23 م

سجل المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند، رقمًا مميزًا مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بعد تسجيله هدفا أمام كوبنهاجن.

وتشير النتيجة إلى تقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف أمام نظيره كوبنهاجن الإنجليزي بعد مرور 10 دقائق، من المباراة المقامة حاليًا على ملعب باركن، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هويلوند أول لاعب دنماركي يسجل هدفا في مرمى فريق دنماركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما رفع هويلوند عدد أهدافه مع مانشستر يونايتد إلى 4، منذ انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.


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