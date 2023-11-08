الصليب الأحمر الفلسطيني: تمكنا من إيصال أربع شاحنات من أصل خمسة استهدفتها قوات الاحتلال

قال متحدث الصليب الأحمر الفلسطيني هشام مهنا، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تشعر بالقلق البالغ، بعد تعرض فريق الصليب الأحمر بقطاع غزة، لاستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء الثلاثاء، أنه أثناء توجه الفريق للنصف الشمالي من القطاع برفقة خمس شاحنات، وهي أول القوافل التي تتجه لشمال غزة، منذ اندلاع الحرب وكانت محملة بالمواد المُنقذة للحياة غذائياً وطبياً، تعرضت القافلة لاستهداف مباشر نتج عنه تضرر في شاحنتين، وإصابة أحد السائقين ولكنها إصابة طفيفة، ما اضطر لتغيير وجهتها لمستشفى الشفاء.



وذكر أنه وصل أربع شاحنات من إجمالي خمس شاحنات، وترك شاحنة، مضيفا أنه أثناء خروجهم من نفس المكان رافقوا بعض المرضى لمعبر رفح وتوجهوا للمستشفيات المصرية، مؤكدا أنها خطوة مهمة للغاية رغم الصعوبات التي واجهتهم اليوم.



وتابع: «الصليب الأحمر ينظر بنظرة بالغة القلق؛ لتعرض طواقمنا للاعتداء ولا يمكن تفسيره لأنه منافي للقوانين الدولية الإنسانية كافة».