جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا 130 نفقا لحماس في قطاع غزة

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه دمر 130 فتحة نفق لحركة حماس في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل شهر.

وعرض جيش الاحتلال مقاطع فيديو اليوم الأربعاء، تظهر معدات ثقيلة تحفر مداخل نفق وترفع بلاطة خرسانية.

وقال البيان، إن إمدادات المياه والهواء في الأنفاق تعد دليلا على نية الإقامة بها لفترة أطول.

كما اكتشف جيش الاحتلال، أيضا فتحات أنفاق أسفل معسكر تدريب خاص بحركة حماس في شمال قطاع غزة، وتم تدميره.

ويقول الإسرائيليون، إن هناك شبكة معقدة من الأنفاق في قطاع غزة، الذي يبلغ طوله 45 كيلومترا ويتراوح عرضه بين 6 كيلومترات، و14 كيلومترا، بحسب ادعائهم.

فيما تم تزويد الأنفاق بالكهرباء، ويبلغ ارتفاع الأنفاق في المتوسط مترين ويبلغ عرضها مترا واحدا، إلا أن بعض الأنفاق تكون أوسع كثيرا لتسع مركبات.

ويبلغ عمق بعض الأنفاق عشرات الأمتار لتتحمل القصف الجوي الإسرائيلي.