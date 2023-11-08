أحد كبار مستشاري نتنياهو: قواتنا ستبقى في غزة بعد انتهاء العملية البرية

أفاد مارك ريجيف أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن قوات الاحتلال ستبقى في قطاع غزة بعد انتهاء العملية البرية.



ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن ريجيف قوله - اليوم الأربعاء: «عندما ينتهي هذا ونهزم حماس، من المهم للغاية ألا تنتعش عناصر (المقاومة)، وألا تنتعش حماس... يجب أن يكون هناك تواجد لقوات الأمن الإسرائيلية».



وأضاف: «إسرائيل لا تخطط لاحتلال القطاع الفلسطيني والسيطرة على إدارة هذه الأراضي».



ويعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية محققة على خلفية منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، من إدخال المساعدات الكافية لنجدة سكان القطاع، الذين يعيشون تحت وطأة القصف الإسرائيلي المكثف والمستمر، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.



وأعلنت إسرائيل، مساء يوم 27 أكتوبر الماضي، أنها بدأت المرحلة الثانية مما سمّتها حربا طويلة وصعبة مع حماس، تضمنت توغلات برية في غزة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة.