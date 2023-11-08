محافظة الإسكندرية توجه رسالة لسكان المحمودية- أبوقير بشأن ملء الخزان الرئيسي للغاز

أعلنت محافظة الإسكندرية في بيان اليوم الأربعاء ، أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي تاون جاس تقوم اعتبارًا من الساعة 11 مساءً، ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطتي تخفيض الضغط "المحمودية_أبو قير"، وإضافة رائحة الغاز المعروفة، الأمر الذي يترتب عليه انبعاث رائحة غاز قد تشعر بها المناطق المحيطة.

و أهابت الشركة بأهالي المناطق المجاورة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، موضحة أن إضافة رائحة الغاز هو إجراء اعتيادي تقوم به الشركة ولا داعي للقلق نهائيًا، وتؤكد أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير للجودة والسلامة، و أنه في حالة وجود أي استفسار يتم الاتصال على 129.