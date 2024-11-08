شيكابالا ودونجا أساسيان في تشكيل الزمالك أمام سموحة

أعلن‎ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سموحة، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الجمعة باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

‎ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

‎حراسة المرمى : محمد عواد.

‎خط الدفاع : محمود بنتايك – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

‎خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – محمد شحاتة.

‎خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق " شيكابالا".

‎ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود وأحمد فتوح وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف .