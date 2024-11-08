هدف مبكر يحسم تقدم الزمالك على سموحة في الشوط الأول

سجل ناصر منسي مهاجم الزمالك هدفاً مبكراً في شباك سموحة، ليقود فريقه للتقدم خلال الشوط الأول من مباراة الفريقين بالدوري الممتاز.

الهدف المبكر جاء في الدقيقة الثانية بعدما استغل منسي خطأ من حارس سموحة، الهاني سليمان، الذي حاول مراوغة المهاجم ليفشل، ويستخلص اللاعب الكرة ويسجل في الشباك.

بعد ذلك تحولت دفة المباراة بالكامل لصالح سموحة، الذي أهدر 3 فرص محققة لتعديل النتيجة، من بينها انفراد لحسام حسن تصدى له محمد عواد، ومحاولة أخرى من النيجيري صامويل أمادي الذي سدد بجوار القائم من انفراد.

وفي الدقائق الأخيرة أيضا تصدت عارضة محمد عواد لتسديدة من لاعب سموحة، ليخرج الزمالك بهدف التقدم الذي سجله مبكرا مع بداية الشوط الأول.