- استشهاد 27 مواطنا في قصف منزل بمخيم جباليا

- 56 شهيدا في القطاع منذ فجر اليوم

استشهد 27 مواطنا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفة منزلا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وفا"، باستشهاد 27 مواطنا وإصابة آخرين، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة المبحوح قرب مدارس أبو حسين في مخيم جباليا، مشيرا إلى وجود عدد من الشهداء والجرحى تحت الأنقاض، وتحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشالهم.

كما استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، في غارة للاحتلال على شارع المنشية في بيت لاهيا شمال القطاع.

وفي وقت سابق، استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون في قصف مدرسة الرمال في شارع النصر غرب المدينة.

وأصدر الاحتلال "أوامر إخلاء" جديدة للمواطنين في أحياء شمال الشاطئ والنصر وعبد الرحمن ومدينة العودة والكرامة في غزة.

وفي وسط القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منطقة النويري غرب مخيم النصيرات.

وأعلنت مصادر طبية وصول جثماني شهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد انتشالهم من مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة.

وفي جنوب القطاع، استشهد 7 مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة في محافظة رفح.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 56 مواطنا على الأقل في قطاع غزة منذ فجر اليوم، 44 منهم في شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43469 مواطنا، وإصابة 102561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.