مبادرة افحص واطمن للكشف المبكر عن الضغط والسكر شملت 78 حالة

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في عزبة حماد بمركز كفر البطيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث تضمنت 7 عيادات تخصصية، ومعملين، ووحدتين للأشعة والسونار.

صرح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان اليوم، أن القافلة استقبلت 876 مواطنًا، تم الكشف عليهم بالمجان، وتم تحويل 3 حالات لتلقي العلاج بالمستشفيات، كما أُجري 196 تحليلًا بمعمل الدم، و21 تحليلًا بمعمل الطفيليات، بالإضافة إلى فحص 27 حالة بالأشعة و16 حالة بالسونار.

وأوضحت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل الطبية بدمياط، أنه تم فحص 78 حالة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ضمن مبادرة "افحص واطمن"، وعقدت 8 ندوات للتثقيف الصحي حضرها 104 مواطنين لتعزيز الوعي الصحي. تأتي هذه الجهود تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وتضمنت توفير صيدلية لصرف العلاج بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل الطبية بوزارة الصحة.