إعصار قوي يلحق أضرارا بمطارين محليين في شمال الفلبين

ضرب إعصار ينشينج شمال الفلبين ما تسبب في فيضانات وانهيارات أرضية قبل أن يتحرك بعيدا عن البلاد اليوم الجمعة، مخلفا أضرارا في مطارين ومفاقما كارثة ناجمة عن العواصف المتتالية التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن وقوع إصابات جراء ينشينج، وهي العاصفة الكبرى الـ13 التي تضرب الأرخبيل المعرض للكوارث في جنوب شرق آسيا هذا العام.

وكان آخر رصد للإعصار، الذي يطلق عليه محليا مارسي، فوق بحر الصين الجنوبي على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب مقاطعة إيلوكوس نورتي شمال الفلبين مع رياح مستمرة تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة ورياح تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة، وفقا لخبراء الأرصاد الجوية الحكوميين. ومن المتوقع أن يضعف أكثر قبل أن يضرب فيتنام.

وقال مسؤولون في المقاطعة إن الإعصار أغرق القرى وأطاح بالأشجار وأعمدة الكهرباء وألحق أضرارا بالمنازل والمباني في مقاطعة كاجايان، حيث وصل ينشينج إلى اليابسة بعد ظهر يوم الخميس. وتم إجلاء أكثر من 40 ألف قروي إلى مناطق أكثر أمانا في المقاطعة.

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يجري الكشف عن المزيد من التفاصيل عن الأضرار، بما في ذلك في بلدتين جبليتين شماليتين تضررتا من الانهيارات الأرضية، بعد أن تستكمل المقاطعات التي ضربها الإعصار تقييمها.

وستؤدي الأضرار الجديدة إلى تعقيد جهود التعافي من عاصفتين قويتين ضربتا المنطقة الشمالية في الأسابيع الأخيرة.