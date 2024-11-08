دمياط: حملات بيئية تغلق مكامير الفحم المخالفة لحماية المواطنين من التلوث

شنت إدارة البيئة عدداً من الحملات التفتيشية على مكامير الفحم لمتابعة التزامها بالاشتراطات البيئية، وقد أسفرت الحملة الأخيرة في نطاق مركز ومدينة كفر البطيخ عن غلق ثلاث مكامير فحم مطورة غير مرخصة.

وأوضح اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، في بيان له اليوم، أن الحملة شاركت فيها مديرية أمن دمياط وإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، بحضور ممثلي إدارة البيئة في الوحدة المحلية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقد وجّه محافظ دمياط بضرورة استمرار عمل اللجنة لفحص المكامير المخالفة وضمان التزامها بالمعايير البيئية، بما في ذلك تشغيل وحدات المعالجة.

تعتبر الحملات التفتيشية التي تنفذها إدارة البيئة في دمياط خطوة مهمة نحو الحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن مكامير الفحم، حيث تساهم هذه الجهود في ضمان التزام المصانع والمكامير بالقوانين البيئية التي تهدف إلى تقليل انبعاثات المواد السامة في الهواء وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ويعكس إغلاق المكامير المخالفة حرص المحافظة على صحة المواطنين وحماية البيئة من الأضرار التي قد تنتج عن تلوث الهواء.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن هناك تعاوناً بين مختلف الجهات المعنية، مثل مديرية أمن دمياط وإدارة شؤون البيئة، لتنفيذ السياسات البيئية بشكل فعال، مؤكدا أن استمرار عمل اللجان التفتيشية سيساهم في وضع ضوابط أكثر صرامة على المكامير، فضلاً عن ضرورة تشغيل وحدات المعالجة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.