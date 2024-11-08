وكيل صحة الإسكندرية تجتمع بلجان مكافحة العدوى والدواء والمضادات الحيوية

ترأست الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا لمناقشة أعمال لجان مكافحة العدوى والدواء والمضادات الحيوية، بحضور عدد من قيادات المديرية، من بينهم الدكتورة حنان أنور، والدكتور الحسيني أحمد، والدكتورة هناء عبد الرحيم، والدكتورة هالة يوسف، إضافة إلى مديري الإدارات المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشة كيفية عمل لجان الدواء والمضادات الحيوية بالمستشفيات، مع التركيز على الصرف الرشيد للمضادات الحيوية.

كما شددت الدكتورة أمنية عبد الحميد، مدير إدارة الصيدلة، على أهمية تنفيذ الخطة القومية لمقاومة مضادات الميكروبات، التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية ومراقبة مقاومتها.

من جهتها، تابعت الدكتورة غادة ندا أيضًا تفعيل مراكز المعلومات الدوائية في جميع المناطق الطبية، مع تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير المستشفيات والمناطق الطبية تدريجيًا.

وأكدت ضرورة تقنين صرف المضادات الحيوية في مواجهة مخاطر مقاومة الميكروبات، التي تشكل تهديدًا عالميًا ومحليًا.

كما استعرضت الدكتورة سارة النحاس، مدير إدارة مكافحة العدوى، الإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحة العدوى في المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية، طبقًا للمبادرة المفعلة من وزارة الصحة، كما تم التأكيد على تدريب الفرق الطبية على الإجراءات الوقائية.