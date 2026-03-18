الدفاع التركية تعلن نشر منظومة باتريوت تابعة لألمانيا في ولاية أضنة جنوب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، نشر منظومة باتريوت تابعة لألمانيا في ولاية أضنة جنوب البلاد.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن «الناتو نشر منظومة دفاع صاروخي باتريوت إضافية بالقرب من قاعدة إنجيرليك الجوية».

وفي 12 مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، نشر منظومة صواريخ «باتريوت» في ولاية «ملاطية» لتعزيز الدفاع الجوي شرقي البلاد.

وذكر زكي أكتورك المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات، أن المنظومة وصلت من قاعدة «رامشتاين» الألمانية التي تحتضن القيادة الجوية المشتركة لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأوضح أن المنظومة ستعمل كعنصر داعم لمنظومة الدفاع الجوي القائمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي التركي في ظل التصعيد الإقليمي.

ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان الوزارة في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أسقاط صاروخ باليستي أُطلق من إيران باتجاه الأراضي التركية، دون وقوع إصابات، بينما شهدت ولاية «هاطاي» حادثة مماثلة بعد نحو 5 أيام من اندلاع الصراع في المنطقة.