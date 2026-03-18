 الدفاع التركية تعلن نشر منظومة باتريوت تابعة لألمانيا في ولاية أضنة جنوب البلاد - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2026 11:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الدفاع التركية تعلن نشر منظومة باتريوت تابعة لألمانيا في ولاية أضنة جنوب البلاد

الأناضول
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 11:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 11:22 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، نشر منظومة باتريوت تابعة لألمانيا في ولاية أضنة جنوب البلاد.

وقالت خلال مؤتمر صحفي، إن «الناتو نشر منظومة دفاع صاروخي باتريوت إضافية بالقرب من قاعدة إنجيرليك الجوية».

وفي 12 مارس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، نشر منظومة صواريخ «باتريوت» في ولاية «ملاطية» لتعزيز الدفاع الجوي شرقي البلاد.

وذكر زكي أكتورك المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات، أن المنظومة وصلت من قاعدة «رامشتاين» الألمانية التي تحتضن القيادة الجوية المشتركة لحلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأوضح أن المنظومة ستعمل كعنصر داعم لمنظومة الدفاع الجوي القائمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي التركي في ظل التصعيد الإقليمي.

ويأتي هذا الانتشار بعد إعلان الوزارة في وقت سابق من الشهر الجاري، عن أسقاط صاروخ باليستي أُطلق من إيران باتجاه الأراضي التركية، دون وقوع إصابات، بينما شهدت ولاية «هاطاي» حادثة مماثلة بعد نحو 5 أيام من اندلاع الصراع في المنطقة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك