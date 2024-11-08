وزير الدفاع الأمريكي يحث الجيش على تنفيذ انتقال سلس للسلطة

وجه وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن جيش بلاده يوم الخميس بتنفيذ انتقال سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مع تذكير القوات بواجبها في اتباع الأوامر القانونية للقائد الأعلى المقبل.

وفي حين أن مثل هذه المذكرات نادرة، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التي يضغط فيها القائد المدني الأعلى للجيش بشأن واجب الجيش تجاه الدستور فيما يتعلق بتغيير القيادة في عهد ترامب.

ومع ذلك، وفي سياق اقتراح الرئيس القادم بأنه قد يستخدم القوات الاتحادية على الحدود الجنوبية، وخطط مشروع 2025 لإجبار موظفي الخدمة المدنية على الخروج من الخدمة وشغل المناصب بموالين لترامب، اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خطوات غير اعتيادية لمحاولة تحصين هؤلاء الموظفين المدنيين وتذكير الجيش بالقسم الذي أقسمه.

وكتب أوستن في رسالته إلى موظفي وزارة الدفاع: "كما هو الحال دائما، سيقف الجيش الأمريكي على أهبة الاستعداد لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى المقبل، ولطاعة جميع الأوامر القانونية الصادرة عن سلسلة قيادته المدنية“.

يشار إلى أنه بعد أن أصدرت إدارة بايدن، من خلال مكتب الإدارة المهنية، لائحة جديدة في أبريل لزيادة حماية الموظفين المدنيين من استبدالهم قسرا بموظفين سياسيين معينين، أكد أوستن التزام البنتاجون بالشيء نفسه. وفي رسالة مؤرخة في 10 يوليو، قال إن الموظفين المدنيين سيتمتعون بالحماية "من التعديات السياسية غير القانونية أو غير المناسبة الأخرى".

وجاءت هذه اللوائح استجابة لأمر تنفيذي أصدره ترامب في عام 2020 سعى إلى السماح بإعادة تصنيف عشرات الآلاف من الموظفين الاتحاديين البالغ عددهم 2ر2 مليون موظف، وبالتالي تقليل حماية أمنهم الوظيفي، وهو ما يتوقع أن يطفو مرة أخرى على السطح في ولاية ترامب الثانية.