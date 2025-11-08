محافظ قنا يشهد الحفل الختامي لمهرجان الفنون والحرف التراثية ويؤكد دعم الحرفيين

شهد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، فعاليات الحفل الختامي لمهرجان قنا للفنون والحرف التراثية، الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة قنا، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة، وتنظيم محافظة قنا بالشراكة مع مؤسسة «س» للثقافة والإبداع، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء احتفالية مميزة.

حضر الحفل اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والناقد الفني هيثم الهواري، رئيس مؤسسة «س» ورئيس المهرجان، والفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والثقافية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل للثقافة والفنون الشعبية باعتبارها أحد ركائز الهوية الوطنية والتنمية المستدامة، كما أشاد برعاية رئيس مجلس الوزراء ووزارات التنمية المحلية والثقافة والسياحة والآثار للمهرجان، مثمنًا مشاركة أبناء المحافظة ودورهم في إنجاح الفعاليات وإظهارها بصورة تليق بتاريخ قنا ومكانتها الثقافية.

وأكد المحافظ أن المهرجان نجح في إحياء الفنون الشعبية والحرف التراثية، ورسخ مكانة قنا كعاصمة للفن الأصيل، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في دعم الحرفيين وتسويق منتجاتهم وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن المحافظة ماضية في خطتها لجعل قنا مركزًا رائدًا للحرف والفنون التراثية على المستويين المحلي والدولي.

من جانبه، عبر هيثم الهواري عن تقديره لمحافظ قنا على دعمه المستمر، موضحًا أن معارض الحرف التراثية خلال المهرجان ساعدت في الترويج لمنتجات الحرفيين وزيادة فرصهم التسويقية، مشيرًا إلى وجود خطة لتطوير المهرجان بمشاركة دولية في الدورات المقبلة.

وتضمن الحفل عزف السلام الوطني، وعرض فيلم تسجيلي وثّق فعاليات المهرجان في مراكز المحافظة المختلفة، تلاه عدد من العروض الفنية والاستعراضات الفلكلورية التي نالت إعجاب الحضور.

وفي ختام الحفل، كرم المحافظ الفائزين في مسابقات التصوير الفوتوغرافي وعددًا من الشخصيات والجهات المشاركة، تقديرًا لجهودهم في إنجاح المهرجان، مؤكدًا استمرار الدولة في دعم التراث والحرف اليدوية باعتبارها جزءًا أصيلًا من هوية الشعب المصري.