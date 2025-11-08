محافظ سوهاج يتفقد تطوير الحديقة العامة بمدينة ناصر ويؤكد على تلبية مطالب المواطنين

تفقد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، أعمال تطوير الحديقة العامة المجاورة للمديرية المالية بمدينة ناصر بحي شرق سوهاج، بحضور كل من اللواء أحمد السايس، سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس محمد علي، مستشار المحافظة للتشجير والتجميل، وفريدة سلام، رئيسة مركز ومدينة سوهاج، وتاج أبو سداح، رئيس حي شرق.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن أعمال تطوير الحديقة على مساحة 2400 متر مربع، والتي تشمل إنشاء سور من المباني والحديد الكريتال بارتفاع 1.7 متر، ومظلات خشبية، ومقاعد، وأعمدة إنارة، وإنترلوك، ورخام، وتجليد الحوائط، وأحواض للزهور، وأعمال اللاند سكيب. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في 27 ديسمبر المقبل.

ووجّه المحافظ بتطبيق كود الإتاحة المكانية لذوي الإعاقة، وإنشاء دورات مياه داخل الحديقة، وأحواض للزرع في المنطقة بين الحديقة والمديرية المالية، بالإضافة إلى توفير مقاعد للمارة. وشدّد على منع تواجد الباعة الجائلين، وزيادة عدد المقاعد والإضاءة، ورفع الإشغالات، مؤكداً أن الحديقة تمثل واجهة للمحافظة وتخدم المواطنين كأحد المتنزهات العامة المتاحة للجمهور بالمجان.

كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين أثناء جولته بشوارع مدينة ناصر، واستمع إلى مطالبهم موجهاً بتلبيتها فوراً، والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية الطلبات الأخرى.