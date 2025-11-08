 إصابة مسعفين وصحفيين في هجوم لمستوطنين جنوبي نابلس - بوابة الشروق
السبت 8 نوفمبر 2025 12:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من يفوز بالسوبر المصري؟
النتـائـج تصويت

إصابة مسعفين وصحفيين في هجوم لمستوطنين جنوبي نابلس


نشر في: السبت 8 نوفمبر 2025 - 11:46 ص | آخر تحديث: السبت 8 نوفمبر 2025 - 11:46 ص

أُصيب عدد من المسعفين والصحفيين، اليوم السبت، خلال هجوم نفذه مستوطنون في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وقال نائب رئيس بلدية بيتا محمد حمايل في تصريح صحفي، إن مستوطنين هاجموا المشاركين في فعالية لقطف الزيتون بأراضي "جبل قماص"، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مسعفين، وثلاثة صحفيين، ومواطن آخر، نتيجة تعرضهم للرشق بالحجارة.

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع عدد من المصابين جراء تعرضهم للضرب المبرح، من بينهم مسعفون متطوعون في الجمعية وصحفيون، وقد نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى حتى اللحظة.

وأفادت مصادر صحفية أن الصحفيين المصابين هم: رنين صوافطة، محمد الأطرش، ولؤي سعيد، وقد أصيبوا برضوض وكسور، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك