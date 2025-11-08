الاتحاد الأوروبي يشير إلى إحراز تقدم مع الصين بشأن رقائق نيكسبيريا

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، اليوم السبت، إنه تم إحراز تقدم مشجع حول الخلاف بشأن شحنات الرقائق من شركة نكسبيريا، وهي شركة صينية تتخذ من هولندا مقرا لها، وتعد محورية في صناعة السيارات.

وأضاف شيفتشوفيتش أن وزارة التجارة الصينية أكدت للمفوضية الأوروبية اليوم أنه سيتم تبسيط إجراءات تصدير رقائق نكسبيريا.

وأضاف أنه سيتم منح المصدرين إعفاءات من متطلبات الترخيص إذا أعلنوا أن البضائع مخصصة للأغراض المدنية.

وذكر شيفتشوفيتش في بيان تم نشره عبر منصة إكس: "هذا الإجراء ساري المفعول اعتبارا من تاريخه".

وقالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من اليوم إنها تريد المزيد من التنازلات من الحكومة الهولندية، مشيرة إلى أن هولندا لم تتخذ بعد أي إجراءات تذكر لمنع انتهاك حقوق الشركات الصينية ومصالحها واستعادة استقرار سلاسل التوريد العالمية.

وكان رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف أعلن أن الصين وافقت على استئناف شحنات رقائق نكسبيريا من المصانع في البلاد، مما يشير إلى انفراجة محتملة في خلاف كان على وشك أن يعرقل إنتاج السيارات العالمي.