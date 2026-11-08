السلطات الأوكرانية: روسيا تستهدف فرق الطوارئ أثناء تنفيذها مهام إنقاذ في جنوب أوكرانيا

ذكرت السلطات الأوكرانية، أن طائرة مسيرة روسية استهدفت، اليوم الأحد، فرق الطوارئ أثناء تنفيذها مهام إنقاذ في جنوب أوكرانيا، حيث قصفت مبنى مدرسة سابق ومأوى مجاورا كانا قد تعرضا الاثنين الماضي لقصف بعدة قنابل روسية موجهة، بينما كان السكان ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية.

وأعلنت أوكرانيا أن الهجوم الذي وقع الاثنين الماضي أسفر عن مقتل 55 شخصا على الأقل في بلدة كوميشوفاخا، القريبة من خط الجبهة في منطقة زابوريجيا.

ولم يسفر الهجوم الذي استهدف الموقع نفسه، اليوم الأحد، عن وقوع إصابات، لكنه تسبب في تضرر معدات متخصصة في عمليات الإنقاذ، وفقا لما أعلنته هيئة خدمات الطوارئ الحكومية الأوكرانية.

وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن نحو 50 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وتتهم أوكرانيا روسيا مرارا بشن هجمات متعددة متتالية على الموقع نفسه، بهدف استهداف فرق الطوارئ التي تصل للاستجابة للهجوم الأول.