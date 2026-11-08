 مديرية العمل بالأقصر تعيد عاملا إلى عمله وتنفذ حملة على المنشآت السياحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مديرية العمل بالأقصر تعيد عاملا إلى عمله وتنفذ حملة على المنشآت السياحية

أحمد كساب
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 1:00 م | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 1:00 م

نجحت مديرية العمل بالأقصر في إنهاء نزاع عمالي متعلق بالفصل التعسفي، بالتزامن مع تنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المنشآت السياحية لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وقال محمود عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر، إن مكتب تفتيش وعلاقات عمل إسنا نجح في إعادة العامل أحمد محمد إلى موقعه بشركة الحراسات والأمن التابعة لبنك القاهرة، بعد مفاوضات أجراها مفتش العمل عمرو عبد العزيز مع إدارة الشركة.

وأضاف أن مكتب السلامة والصحة المهنية نفذ حملة على عدد من المنشآت السياحية لمتابعة تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومراجعة الكشف الطبي للعاملين وخطط الطوارئ والحريق، والتأكد من تلافي المخاطر الكهربائية.

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