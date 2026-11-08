يوسف ويلسون يصطحب الأطفال في رحلة مع «ما قصة هذا الكتاب» بمهرجان «توت توت»

اصطحب الفنان والكاتب يوسف ويلسون الأطفال في رحلة مع كتابه «ما قصة هذا الكتاب»، الصادر عن دار الشروق، خلال جلسة حكي تفاعلية ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «توت توت» لكتب الأطفال، بالمعهد الفرنسي بالمنيرة، تعرف خلالها الصغار على محاولات بطل الحكاية لصناعة كتابه، وما واجهه من تحديات، وكيف ساعده التشجيع والتفكير على الاقتراب من حلمه.

وتدور أحداث الكتاب حول يوسف، الطفل الذي يحب الرسم، حتى تمتلئ غرفته بأشكال وألوان من رسوماته. ولأنه يمتلك خيالًا واسعًا ويحب الكتب المصورة، يقرر أن يرسم كتابًا خاصًا به، وينشغل بإنجاز صفحاته، قبل أن يكتشف، بعد كل هذا الجهد، أن كتابه ليست له قصة، فيشعر بالإحباط.

ومن هذه العقبة تبدأ رحلة البحث عن الحكاية؛ فبعد بعض التشجيع من والدته، والكثير من التفكير، تتداخل تفاصيل يومه مع محاولاته لابتكار قصة، من الشجار مع أخته مرمر إلى نسمة هواء تسهم بدورها في الرحلة، حتى ينجح أخيرًا في تأليف كتابه.

وأتاحت الجلسة للأطفال متابعة هذه المحاولات، والاقتراب من مشاعر بطل الحكاية وأسئلته، وكيف انتقل من الحماس للرسم إلى الإحباط، ثم عاد إلى التفكير والتجريب، مستعينًا بالتشجيع والخيال للوصول إلى القصة التي يبحث عنها.

وكان ويلسون قد تحدث، في تصريحات سابقة لـ"الشروق" عن الكتاب والصلة بين الحكاية وطفولته، موضحًا أنه يجمع بين رسوماته وقصته الخاصة المستوحاة من تجربته الشخصية، وأن فكرته نشأت من رغبته في توثيق الرسومات والأفكار التي ابتكرها سابقًا، وتحويلها إلى مؤلف متكامل.

ووصف الكتاب، في تلك التصريحات، بأنه «رحلة شخصية» تستعيد لحظات الإحباط والنجاح التي عاشها، مشيرًا إلى أن بطل القصة يحمل اسمه «يوسف»، وأنه يقدم هذه التجربة إلى الأطفال من خلال الجمع بين القصة والرسوم.

كما وصف تجربته مع الكتاب بأنها كانت «شخصية جدًا»، معربًا عن فخره حين رأى اسمه مدونًا على الغلاف بصفته المؤلف والرسام، ومؤكدًا أن صدق التجربة الشخصية كان العنصر الجوهري في صياغة الكتاب.

وجاءت جلسة «ما قصة هذا الكتاب» ضمن مشاركة دار الشروق في المهرجان ببرنامج من جلسات الحكي المستوحاة من إصداراتها للأطفال، من بينها «عبلة»، و«في المزرعة فراولة»، و«زهقانة»، وتتنوع موضوعاتها بين البحث عن الجمال، واكتشاف الحواس الخمس، وتحويل الملل إلى مغامرات يفتح أبوابها الخيال.

وتقام الدورة الثانية من مهرجان «توت توت» خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2026، تحت عنوان «الحواديت رحلات»، بتنظيم مشترك بين مكتبة ودار نشر تنمية، ودار نشر مرح لكتب الأطفال، ومبادرة حادي بادي، وبمشاركة المعهد الفرنسي في مصر شريكًا رسميًا.